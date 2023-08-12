رونالدو يكتب التاريخ بـ “لغة الضاد”

توج النصر بطلًا للعرب لأول مرة في تاريخ وحصد كأس الملك سلمان للأندية العربية مستعينًا بكلمة سر مكونة من 7 أحرف “رونالدو”.
وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو كتيبة النصر للتتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية بعد فوز درامي وملحمي أمام الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جرت السبت وامتدت حتى الأشواط الإضافية علمًا بأن النصر لعب أكثر من 40 دقيقة منقوصًا بعد طرد لاعبه عبدالإله العمري في الدقيقة 71.
وسطر رونالدو تاريخًا جديدًا باسمه وهذي المرة بالحروف العربية متوجًا بأول لقب مع النصر، وما أغلاه إذ يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كما أن هذا اللقب هو الأول لـ “رونالدو” مع النصر منذ انضمامه إليه في يناير الماضي.
ولم يكتف رونالدو بالتتويج باللقب حيث حصد جائزة هداف البطولة بتسجيلة 6 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل في جميع مباريات البطولة عدا المباراة الافتتاحية أمام الشباب والتي حسمها التعادل السلبي. وفق “سبورت 24”.
وبقيادته للنصر وتسجيله هذا العدد من الأهداف فإن رونالدو توج نفسه أفضل لاعب في البطولة العربية، ليضيف لقبًا جديدًا في مسيرته هذه المرة تزينه “لغة الضاد”.