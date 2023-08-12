“بخطفه” كأس الملك.. “العالمي” سيد “أندية العرب”

توّج فريق النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية بعد فوزه بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهلال مساء اليوم السبت في النهائي.
وتقدم فريق الهلال بهدف سجله لاعبه ميشايل ديلغادو في الدقيقة (51) قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو بهدف في الدقيقة (74) ثم سجل الثاني في الدقيقة (98).
وحصد النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو لقب هداف البطولة، بينما حقق حارس النصر الشاب نواف العقيدي جائزة أفضل حارس في البطولة. ونال لاعب الهلال سافيتش جائزة أفضل لاعب في البطولة.
أحداث المباراة
شهدت الدقيقة الرابعة، تسديدة قوية عن طريق روبن نيفيس لاعب الهلال من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى. وبعدها بدقيقة سدد لاعب الهلال سالم الدوسري بشكل سيئة من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس نواف العقيدي.
وفي الدقيقة (6) شهدت محاولة عن طريق لاعب الهلال ميشيل ديلجادو لاستغلال خطأ أحد مدافعي النصر واختراق منطقة الجزاء لكنه فقد الكرة لتتحول إلى ركلة مرمى.
وجاءت ركلة ركنية أولى للنصر في الدقيقة (14) على يسار مرمى الهلال، نفذها أليكس تيليس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى.
وفي الدقيقة (16) شهدت ركلة حرة مباشرة للهلال على يسار منطقة جزاء النصر ضد أليكس تيليس، نفذها روبن نيفيس بعرضية إلى داخل المنطقة أبعدها الحارس نواف العقيدي بقبضة اليد قبل ان يتدخل حكم المباراة باحتساب خطأ عكسي.
وشهدت الدقيقة (19) هدف محقق ضائع للنصر بعرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مارسيلو بروزوفيتش برأسيو قوية كادت تسكن الشباك لولا تألق الحارس محمد العويس في التصدي لها.
وحصل نادي النصر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (22) أبعدها دفاع الهلال. وأهدر فريق النصر فرصة في الدقيقة (26) عن طريق لاعبه رونالو؛ حيث مرت رأسيته أعلى مرمى اهلال.
وتصدى حارس مرمى الهلال محمد العويس في الدقيقة (27) لتسديدة قوية من عبدالله الخيبري. ووصل حارس الهلال محمد العويس تألقه بالتصدي لتسديدة من لاعب النصر بروزوفيتش في الدقيقة (30).
وأشهر الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة (32) للاعب النصر بروزوفيتش للاعتراض. وسدد لاعب النصر أندرسون تاليسكا كرة في الدقيقة (34) من داخل منطقة جزاء الهلال تصدى لها الحارس محمد العويس.
وأوقف الحكم اللقاء في الدقيقة (38) بعد سقوط لاعب الهلال روبن نيفيز ولاعب النصر علي لاجامي في كرة مشتركة بينهما قبل أن يُستأنف اللقاء مرة أخرى. وأنقذ حارس مرمى الهلال محمد العويس مرمى الهلال في الدقيقة (45) من فرصة تسجيل من رونالدو بعدما تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء.
وأرسل لاعب الهلال مالكوم كرة عرضية من يسار الملعب في الدقيقة (51) حولها زميله ميشايل ديلغادو برأسه في مرمى النصر. وسدد لاعب النصر كريستيانو رونالدو كرة قوية في الدقيقة (58) ولكنها علت مرمى محمد العويس حارس مرمى الهلال.
وسدد لاعب الهلال سعود عبدالحميد في الدقيقة (64) كرة من حدود منطقة جزاء النصر ولكنها مرت أعلى المرمى. وأشهر الحكم في الدقيقة (71) البطاقة الحمراء للاعب النصر عبدالإله العمري بعد الرجوع لتقنية الفيديو بعد مراجعة الكرة المشتركة بين العمري ولاعب الهلال مالكوم.
وأرسل لاعب النصر تيليس كرة عرضية من يمين الملعب حولها كريستيانو رونالدو في شباك الهلال بالدقيقة (74). وقرر حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو عدم احتساب ركلة جزاء لنادي الهلال في الدقيقة (78) بداعِ وجود كرة مشتركة بين علي لاجامي وسافيتش وإلغاء البطاقة الحمراء للاعب النصر.
ودفع المدير الفني لفريق النصر، لويس كاسترو في الدقيقة (80) باللاعب غيسلان كونان بدلاً من عبدالله الخيبري وباللاعب محمد الفتيل بدلاً من علي لاجامي. وتوقف اللعب في الدقيقة (82) بعد تعرض لاعب النصر غيسلان كونان للإصابة قبل أن يُستأنف اللقاء. وفق “سبورت 24”.
وسجل كريستيانو رونالدو في الدقيقة (84) هدفًا للنصر بعدما وصلته كرة طولية أمام منطقة جزاء الهلال أسكنها في مرمى محمد العويس ولكن ألغى الحكم الهدف بداعِ وجود تسلل. وكاد الهلال يخطف هدفًا ثانيًا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولكن رأسية لاعبه سافيتش مرت بجوار مرمى النصر في الدقيقة (90 3).
وواصل فريق الهلال الضغط فراوغ لاعبه مالكوم في الدقيقة (90 4) مدافعي النصر قبل أن يُسدد الكرة في المرمى ولكن تصدى لها نواف العقيدي قبل أن يبعدها الدفاع قبل أن تصل للاعب الهلال ميشايل داخل منطقة الجزاء. وبدأ الشوط الأول الإضافي بدفع المدير الفني للنصر لويس كاسترو باللاعب عبدالرحمن غريب بدلاً من تاليسكا.
وأنقذ لاعب الهلال علي البليهي مرماه من الهدف الثاني بعدما أبعد تسديدة لاعب النصر رونالدو في الدقيقة (96). وسجل لاعب النصر كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفيقه في الدقيقة (98) من متابعة لتسديدة زميله فوفانا التي ارتطت بالعارضة وسقطت أمامه ليودعها الشباك برأسية. وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (102) بطاقة حمراء ضد المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو.