وديًا.. الأهلي يتعادل مع جدة

تعادل فريق الأهلي وديًا خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم السبت بنظيره جدة.
وتقدم فريق جدة بهدف قبل أن يتعادل ياسر الزبيدي للأهلي.
وبدأ فريق الأهلي بتشكيل مكون من: عبدالرحمن الصانبي، بسام الحريجي، ريان حامد، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، محمد المجحد، علي الأسمري، عبدالله المقرن، سميحان النابت، فهد الرشيدي، حسن العلي.
ودفع المدير الفني للأهلي خلال الشوط الثاني بكل من: مناف أبو ياسين، مراد خضري، ياسين الزبيدي، بندر الشمراني، أحمد النخلي وعبدالرحمن الحمياني بدلًا من فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، حسن العلي، عبدالله المقرن، بسام الحريجي، سميحان النابت. وفق “سبورت 24”.
وعاد مدرب الأهلي بعد ذلك ودفع بكل من: أيمن فلاتة، وفيصل الصبياني، وعبدالله عبده وعبدالكريم الدارسي بدلاً من علي الأسمري، وعبدالرحمن الصانبي، ومحمد الجحد وفهد الرشيدي.