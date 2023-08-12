الاتفاق يفتح صفحة النصر

خاض فريق الاتفاق تدريبه الرئيسي على ملعبه الرديف بالنادي، تحضيرًا لمواجهة النصر في الدمام ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 .
وبدأ التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد بمحاضرة فنية في قاعة المحاضرات بالنادي، ثم انتقل الفريق إلى الملعب الرديف حيث أجرى تدريب الإحماء ثم تمارين لياقية منوعة.
وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من لمسة واحدة ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يُختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب. وفق “سبورت 24”.
وعلى صعيد متصل يجري الفريق تدريبه الأخير (المغلق) مساء غدٍ الأحد على ملعبه الرديف بالنادي.