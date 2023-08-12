نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الاتفاق يفتح صفحة النصر
12/08/2023   10:47 م

الاتفاق يفتح صفحة النصر

+ = -
40

خاض فريق الاتفاق تدريبه الرئيسي على ملعبه الرديف بالنادي، تحضيرًا لمواجهة النصر في الدمام ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 .

وبدأ التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد بمحاضرة فنية في قاعة المحاضرات بالنادي، ثم انتقل الفريق إلى الملعب الرديف حيث أجرى تدريب الإحماء ثم تمارين لياقية منوعة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من لمسة واحدة ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يُختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب. وفق “سبورت 24”.

وعلى صعيد متصل يجري الفريق تدريبه الأخير (المغلق) مساء غدٍ الأحد على ملعبه الرديف بالنادي.

الاتفاق يفتح صفحة النصر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269920.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com