الصليهم: كأس الملك سلمان “لها طعم خاص”

أعرب عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر عن سعادته بتتويج فريقه بكأس الملك سلمان للأندية العربية، مشيرًا إلى أن هذا اللقب يمثل تتويجًا للجهد الكبير الذي بذله الفريق خلال فترة الإعداد.
وقال الصليهم في تصريحات عقب المباراة النهائية أمام الهلال: إن الوصول للنهائي في ظل ظروف الفريق وعودته قبل بدء البطولة بساعات كان إنجازًا، لكن التتويج بها له طعم كونها “بطولة خاصة” تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف الصليهم أن الفريق خاض معسكرًا طويلًا امتد لشهر ونصف وتكلل الجهد الذي بذل خلاله بالتتويج بهذا اللقب الغالي.
وعن أبرز ما قاله المدرب للاعبين قبل المباراة قال الصليهم: “المدرب طلب منا أن نستمتع ونقدم كرة قدم جميلة في المباراة النهائية وهو ما خفف الضغط عن اللاعبين ومكنهم من تحقيق الفوز”. وفق “سبورت 24”.