حمد بن خليفة آل ثاني نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد العربي

ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ظهر اليوم السبت في محافظة الطائف، اجتماع مجلس الاتحاد العربي في دورته الـ 77، حيث تم خلاله الاطلاع على تقارير الأمانة العامة للاتحاد واعتمادها.
كما ترأس رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع الجمعية العمومية الـ 27، الذي شهد تزكية الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد العربي.
كما شهد اجتماع الجمعية العمومية المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والترحيب بالأعضاء الجدد ممثلي الاتحادات العربية في الجمعية.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، “على ما يحظى به الاتحاد العربي من دعم واهتمام بالغين، وحرص متواصل أثمر جهوداً كبيرة نجني ثمارها اليوم. كما أشكر الاتحادات العربية على مشاركتها الفاعلة في برامج الاتحاد”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف أهنئ الجميع على ما تحقق من نجاح كبير وبأصداء واسعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، مُتمنياً التوفيق لجميع أنديتنا العربية.
وتابع ولا يفوتني أن أهنئ الكرة العربية على ما تحقق في مونديال قطر من تنظيم متميز من الأشقاء في دولة قطر، والتهنئة موصولة للمنتخب المغربي على نتائجه التاريخية في المونديال الأخير، التي أسفرت عن نتائج متميزة في مونديال السيدات قبل أيام، ونتطلع جميعاً لمزيدٍ من النجاح في مونديال الأندية، الذي سيُقام في جدة، لنواصل حضورنا العالمي، مثل ما حدث في مونديال الأندية الأخير من نتائج مميزة لنادي الهلال السعودي.
كما هنأَ رئيس الاتحاد العربي النادي الأهلي المصري، على فوزه بكأس دوري أبطال إفريقيا.