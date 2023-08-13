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جديد المحليات > أمير القصيم يدعو لتأسيس شركات لـ “الأمن الغذائي”
13/08/2023   5:52 ص

أمير القصيم يدعو لتأسيس شركات لـ “الأمن الغذائي”

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دعا أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، لتأسيس شركات متخصصة للأمن الغذائي، مبيناً أن المرحلة الحالية تتطلب تأسيس مثل تلك الشركات لتشكل مصدراً مهماً للأمن الغذائي للاستهلاك المحلي والتصدير لدول العالم.

وأوضح الأمير مشعل أن التمور أصبحت تشكل عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة ودول العالم، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي صار مطلباً عالمياً مهماً في هذه المرحلة.

وأشار إلى نعمة الإسلام والأمن والأمان في المملكة، التي تأتي بفضل الله تعالى ثم بحكمة قيادة البلاد الرشيدة للتخطيط والتطوير من خلال رؤية 2030 بكل المجالات، خصوصاً دعم النهضة الزراعية في البلاد. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن توفّر الأمن الغذائي في المملكة هو نتيجة لاستتباب الأمن والاستقرار، والذي يعد أساساً لكل مجالات الأمن والتطور والازدهار لأي بلد في العالم.

جاء ذلك في تصريحات لأمير منطقة القصيم تزامناً مع انطلاق موسم التمور في بريدة ومحافظات المنطقة، حيث تشهد القصيم حراكاً اقتصادياً لموسم التمور هذه الأيام، لتسويق إنتاج 11 مليون نخلة تمثل أكثر من 45 صنفاً من أنواع النخيل.

أمير القصيم يدعو لتأسيس شركات لـ “الأمن الغذائي”

جديد المحليات
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