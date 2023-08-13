طقس اليوم.. أجواء ممطرة بمكة ورياح بالمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الممطرة المصحوبة برياح نشطة اليوم (الأحد) على أجزاء من عدة مناطق بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى تسجيل الدمام والأحساء ورفحاء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض 44 درجة، بينما تصل إلى 41 درجة في جدة، و28 درجة.في أبها
ولفت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران والشرقية وتبوك والمدينة المنورة، وطقس حار على أجزاء من شرق ووسط المملكة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.