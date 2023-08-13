“22 منقذ” معتمد محلي و “دولي”

شهد مسبح وزارة الرياضة بالصالة الخضراء في جدة وشاطئ أمانة المحافظة اختتام دورة “منقذي الشواطئ والمياه المفتوحة – رجال”، بتنظيم من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.
ومنح الاتحاد خلال اختتام الدورة التي استمرت 8 أيام بواقع 50 ساعة عملية ونظرية، شهادة معتمدة محلياً ودولياً صالحة لمدة سنتين لـ 22 متدرباً.
وجاء التدريب تحت إشراف مدربين دوليين معتمدين للاتحاد، الذي يعد الجهة الوحيدة الحصرية لإصدار شهادات الإنقاذ والسلامة المائية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الدورة ضمن الأهداف الرئيسة التي تسعى لتأهيل وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة في المسابح والشواطئ، لنشر ثقافة الإنقاذ والسلامة المائية في المجتمع والحد من ظاهرة الغرق.