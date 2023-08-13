مزاد لبيع 32 سيارة

يقيم صندوق التنمية الصناعية السعودي، (السبت) الموافق 26 أغسطس، مزادًا علنيًا لبيع 32 سيارة، تتراوح موديلاتها من 2011 و 2020.
ويقام المزاد في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة ظهراً، وذلك بمقر الصندوق في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
ويشترط الصندوق الصناعي لدخول المزاد إحضار شيك مصدق باسمه بقيمة 31.1 ألف ريال، وذلك في موعدٍ أقصاه الساعة 2 ظهر يوم الخميس الموافق 24 أغسطس على أن يتم تسجيل بيانات الشخص الراغب في الشراء عند دخول المنافسة، مع إبراز هويته الوطنية لمسؤول لجنة البيع في مقر الصندوق. وفق “أخبار 24”.
وأكد الصندوق أن مَن ترسو عليه المزايدة عليه تقديم شيك مصرفي مقداره 5% من قيمة السيارة الواحدة، يتم استرداده من قِبل المشتري عند نقل ملكية السيارة، مشددًا على أنه سوف يتم تسليم السيارة للمشتري بعد إتمام عملية نقل الملكية، على أن يتكفل المشتري بمصاريف ذلك.