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13/08/2023   5:44 ص

“واتساب”.. حسابات “برقم واحد”

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أتاح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري للمستخدمين ميزةً جديدةً تمكنهم من إضافة أكثر من حساب على جهاز واحد، مما يوفر على المستخدمين عناء استخدام شريحتي اتصال لفتح حساب آخر على نفس الهاتف.

ورُصدت الميزة “قيد الاختبار”، وفقاً لموقع “wabetainfo” التقني، في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في نظام أندرويد، وذلك بعد إتاحتها بشكل رسمي على تطبيق “واتساب بزينيس”.

ويمكن الوصول إلى الميزة عبر الدخول على إعدادات التطبيق، والضغط على السهم الظاهر بجوار رمز كود القراءة السريع، ثم الضغط على خيار “إضافة حساب جديد”.وفق “سبورت 24”.

“واتساب”.. حسابات “برقم واحد”

مال وأعمال
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