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13/08/2023   5:47 ص

الكشف عن سبب سرعة تعلم الأطفال قياساً بالبالغين

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كشف تقرير أعده خبراء في جامعة “ريغنسبورغ” الألمانية، ناقلاً عصبياً بالدماغ مسؤولاً عن سرعة التعلم لدى الأطفال يجعلهم أكثر تحصيلاً خلال اليوم الدراسي من البالغين.

وتوصل الخبراء إلى هذه النتائج بعد قياس معدل التحصيل الدراسي لدى طلاب المدارس الابتدائية ومقارنته بغيرهم من البالغين، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة لتصوير الأعصاب المسؤولة عن التعلم في الدماغ.

ورصدوا زيادة لدى الأطفال في نشاط الناقل العصبي المعروف باسم “GABA “، والذي يقع داخل القشرة البصرية ومسؤول عن معالجة المعلومات المرئية، الأمر الذي يزيد من التركيز وسرعة التقاط المعلومة وتخزينها. وفق “أخبار 24”.

الكشف عن سبب سرعة تعلم الأطفال قياساً بالبالغين

طب وتداوي
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