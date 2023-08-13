الأحد.. انطلاق النسخة الثانية لدوري الرديف

تنطلق يوم غد الأحد منافسات النسخة الثانية من الدوري السعودي الرديف لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بمشاركة 7 أندية هي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الخليج والوحدة.
ويقص فريقا الفيحاء والخليج شريط مباريات الموسم الجديد عندما يلتقيان يوم غد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ومن المقرر أن تحصل الأندية المشاركة في الدوري الرديف للموسم الجديد على مبلغ 5 ملايين ريال تمثل الدعم للمشاركة، إضافة إلى رفع عدد اللاعبين المسجلين بالفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا، حيث يقام الدوري بنظام الذهاب والإياب مرادفة لمباريات دوري روشن للمحترفين.وفق “سبورت 24”.
يُذكر أن الاتفاق توج بطلًا للنسخة الأولى من الدوري السعودي الرديف الموسم الماضي، والذي شهد مشاركة 7 أندية هي الاتفاق، الشباب، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.