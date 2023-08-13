صحف العالم تبرز تتويج رونالدو بأول ألقابه مع النصر

أبرزت العديد من الشبكات والمواقع حول العالم فوز النصر بكأس الملك سلمان للأندية العربية، والذي جاء بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقاد رونالدو فريقه النصر للتتويج بأول لقب عربي في تاريخه بعد الفوز على الهلال 2-1 في المباراة النهائية؛ حيث تكفل النجم البرتغالي بثنائية النصر.
وذكرت شبكة ESPN أن رونالدو قاد النصر للتتويج بأول لقب للفريق على الإطلاق في كأس العرب للأبطال بعد أن سجل هدفين في شباك الهلال في المباراة النهائية.
وأضافت الشبكة أن رونالدو انتظر عدة أشهر ليتوج بأول ألقابه مع الفريق الذي أنهى معه الموسم الماضي في وصافة الدوري، لافتة إلى أن النجم البرتغالي لم يكتف بقيادة النصر لحصد اللقب لكنه حقق رقمًا شخصيًا جديدًا بعدما توج بجائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
من جانبها، احتفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بتتويج رونالدو باللقب الأول مع النصر، لافتة إلى أن النجم البرتغالي توهج أمام الهلال وقاد فريقه لفوز ثمين على الرغم من حالة طرد تعرض لها النصر في الشوط الثاني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو تعرض للإصابة في آخر دقائق المباراة، وهو ما منعه من دعم فريقه في الأوقات الحاسمة من اللقاء لكن هدفيه كانا كافيين بتتويج النصر.
وذكرت شبكة CBS أن النصر بقيادة رونالدو تلقى دفعة معنوية كبيرة قبل بدء مشواره في الدوري السعودي، بفوزه باللقب العربي لأول مرة في تاريخه.
وأبرزت الشبكة دموع النجم البرتغالي التي انهمرت عند خروجه من الملعب مصابًا في آخر الدقائق.
وفق “سبورت 24”.