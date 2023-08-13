بـ”35 ملياراً”.. شراء مبكر لجزء من أدوات الدين

أكد المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال.
وتعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال.
وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
كما بلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، والشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، والرابعة حوالي 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038. وفق “أخبار 24”.
وتأتي المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والبعيد.
يذكر أنه تم تعيين كل من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.