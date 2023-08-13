“موانئ”: 20 خدمة ملاحية و13 اتفاقية بالنصف الأول من 2023

حققت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عددًا من الإنجازات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023، لتعزيز حركة سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضافت موانئ 20 خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، لربط المملكة بموانئ الشرق والغرب وتعزيز حركة التجارة والتصدير وتكريس ربط المملكة في الأسواق العالمية.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بالموانئ التابعة للهيئة بنسبة 15.12%، لتصل إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية مقارنة بما يقارب 3.6 حاوية قياسية بالفترة نفسها العام الماضي.
وسجل حجم مناولة حاويات المسافنة زيادة بنسبة 12.19% لتصل إلى ما يقارب 1.6 مليون حاوية مقارنة بـما يقارب 1.4مليون حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت أعداد حركة السفن بزيادة نسبتها 10.68% لتصل إلى 5.9 ألف سفينة، مقارنة بـ 5.3 ألف سفينة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية ما يزيد على 10.8 مليون طن، مقارنة بـ 9.9 مليون طن، بزيادة نسبتها 9.82%، فيما بلغ عدد السيارات ما يقارب 497 ألف سيارة بزيادة نسبتها 26.08%، مقارنة بـما يزيد على 391 ألف سيارة العام الماضي.
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة على مدى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ما يزيد على 568.9 ألف راكب بنسبة زيادة بلغت 60.83%، عن العام الماضي، وفرغت ما يقرب من 4.4 مليون رأس ماشية بزيادة نسبتها 95.79% عن العام الماضي.
وحققت المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “UNCTAD” للربع الثاني لعام 2023، بتسجيل 76.16 نقطة، بزيادة 4.83 نقطة عن الفترة نفسها من عام 2022.
ووقعت “موانئ” اتفاقية مع الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” لإنشاء مركز لوجستي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمساحة 32 ألف متر مربع وبقيمة تبلغ نحو 35 مليون ريال، وكذلك توقيع اتفاقية مع غرفة جدة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنـوب جدة، بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال وبمساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين متر مربع.
ووضعت “موانئ” وشركة “ميرسك” حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ بمساحة 225 ألف متر وباستثمارات تبلغ 1,3 مليار ريال، بالإضافة إلى افتتاح المنطقة اللوجستية التابعة لشركة LogiPoint في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 150 مليون ريال، كما وقعت “موانئ” خلال النصف الأول عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات والشركات بالقطاعين الحكومي والخاص؛ بينها اتفاقية مع شركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود، الذي يعد أحد مشاريع مركز رائد في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة.
وفي إطار “مبادرة الموانئ الخضراء”، أطلقت “موانئ” مبادرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل متوسط حركات الرافعات لكل حاوية واردة مطلوبة للفحص اليدوي، وتقليل معدل دوران الشاحنات داخل ميناء جدة الإسلامي؛ الذي يؤدي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,046 طن في نهاية العام الحالي 2023، ونفذت “موانئ” خلال النصف الأول عدد 787 جولة تفتيشية على الوكلاء الملاحيين ومموني السفن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية.
يذكر أن “موانئ” حصلت على جائزة العلامة التجارية ضمن جوائز “ShipTek”، إلى جانب حصولها مُمثلة بميناء جدة الإسلامي على جائزة “أفضل ميناء في عام 2022″، وجائزة “التحول الرقمي” وذلك ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر، في نسختها السابعة. وفق “أخبار 24”.
وسجلت خلال شهر مايو 2023 أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات في تاريخ الموانئ بزيادة أعداد حاويات المُناولة بنسبة 18.80% مقارنة بعام 2022.