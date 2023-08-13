“ارتفاع” أرباح السعودية للخدمات الأرضية “205%”

حققت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، صافي ربح 89.9 مليون ريال، خلال النصف الأول من 2023، بارتفاع بنسبة 205% مقارنة بالفتره المماثلة من العام السابق الذي سجلت فيه خسائر بـ 85.9 مليون ريال.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات بمقدار 269.8 مليون ريال بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والناتجة عن الارتفاع التدريجي لحركة الطيران.
وقالت إن من أسباب الأرباح؛ تسجيل الشركة ارتفاعاً في إجمالي الربح بمقدار 110 ملايين ريال بنسبة 119% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من زيادة تكلفة الإيرادات بمقدار 159.8 مليون ريال بنسبة 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأضافت أن الأثر الإيجابي على نتائج الشركة يعود إلى زيادة أرباح الاستثمار في حصص الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكية، إضافة إلى زيادة الدخل من الودائع للآجل، وانخفاض المصاريف الإدارية بمقدار 14.1 مليون ريال، ومخصص الزكاة بمقدار 42.1 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الشركة أن أرباحها خلال الربع الحالي بلغت 49.9 مليون ريال، بارتفاع 116.8 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي سجلت فيه خسائر قدرها 66.9 مليون ريال، مرجعة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في الإيرادات بمقدار 130.8 مليون ريال، والناتجة عن ارتفاع حركة الطيران.