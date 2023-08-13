بحث تطورات نقل الصوامع التخزينية لـ “سالك”

بحثت الهيئة العامة للأمن الغذائي، تطورات مسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، حيث جرى استعراض آخر المستجدات لأعمال الهيئة العامة للأمن الغذائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق، على استمرار الهيئة العامة للأمن الغذائي في ممارسة الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية -بما في ذلك شراء القمح والخزن الاستراتيجي- وذلك إلى حين البت في نقلها إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”. وفق “أخبار 24”.