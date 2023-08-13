40 طالبًا بمعسكر “سدايا” للذكاء الاصطناعي

انتظم 40 طالبًا، بمعسكر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لحديثي التخرج في البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من أصل 6 آلاف مرشح تقدموا للمعسكر من مختلف مناطق المملكة.
ويهدف المعسكر، المقام في مقر أكاديمية طويق بمدينة الرياض، لتأهيل كوادر وطنية قادرة على بناء حلول تقنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتأهيلها لسوق العمل.
ويشمل المعسكر الذي يمتد لـ 6 أسابيع، تدريبًا مكثفًا في مقر الأكاديمية لتمكينهم من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتعليم العميق والشبكات العصبية والخوارزميات من خلال مشروعات عملية تطبيقية في البيانات والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف خبراء مختصين في هذا المجال.
يذكر أن “معسكر سدايا لحديثي التخرج في البيانات والذكاء الاصطناعي” يعد إحدى مبادرات “سدايا” الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.
ويأتي المعسكر في إطار جهود “سدايا” في تعزيز التعليم والتوعية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي وتأهيل الكوادر الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لاحتياجات سوق العمل.
وتعكف “سدايا” على تقديم برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقًا لإستراتيجيتها الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية مُتمكنة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.