إعلان مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأقام الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال يوليو الماضي، قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بالعاصمة الرياض.
وأسفرت القرعة عن 16 مواجهة في دور الـ 32 وجاءت كالتالي: التعاون أمام القادسية، والعروبة أمام الوحدة، ضمك أمام القيصومة، الاتفاق أمام جدة، والعين أمام الأهلى، والرياض أمام الفيحاء، والحزم أمام العربي، والفيصلي أمام الطائي، والخلود أمام الاتحاد، وأبها أمام هجر، والشباب أمام الباطن، والفتح أمام الأخدود، والجبلين أمام الهلال، والخليج أمام العدالة، والنجمة أمام الرائد، وأحد أمام النصر.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 32 من البطولة خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر المقبل.
وجاءت مواعيد مباريات دور الـ 32 كالتالي:
وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بمشاركة 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين، حيث يضُمّ المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي وصاحبَي المركز الأول والثاني من دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي لتكون أندية المستوى الأول على النحو التالي: الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، ضمك، الطائي، الرائد، الفيحاء، أبها، الوحدة، الخليج، الأهلي والحزم. وفق “سبورت 24”.
في المقابل يضُمّ المستوى الثاني بقية أندية دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي والأندية الهابطة من دوري روشن للمحترفين وبطل دوري الدرجة الثانية وذلك على النحو التالي: الأخدود، الرياض، العدالة، الباطن، الفيصلي، العربي، الخلود، هجر، أحد، الجبلين، القادسية، العروبة، القيصومة، العين، جدة والنجمة.
يذكر أن النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين شهدت فوز الهلال باللقب بعد فوزه على الوحدة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.