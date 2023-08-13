“وثيقة جديدة” للحمولات “الاستثنائية” بالموانئ

كشفت الهيئة العامة للموانئ عن إعداد الإصدار الأول من وثيقة إصدار التصاريح للحمولات الاستثنائية داخل الموانئ.
ووفقًا لخطاب صادر عن الهيئة يأتي إعداد وثيقة إصدار التصاريح للحمولات الاستثنائية داخل الموانئ من حرص الهيئة لخلق بيئة تنظيمية موحدة في كافة الموانئ بما يضمن الكفاءة التشغيلية والإدارية داخل المناطق الخاضعة لها مع ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة البيئية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها.
وبيّنت الهيئة في خطابها آلية إصدار التصاريح للحمولات الاستثنائية داخل الموانئ، ونموذج طلب تصريح الحمولات الاستثنائية، بالإضافة إلى نموذج تصريح الحمولات الاستثنائية.
ووفقا للوثيقة تسعى الهيئة إلى حوكمة آليات إصدار التصاريح للحمولة المستثناة داخل الموانئ وذلك لضمان رفع الكفاءة المهنية وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن والسلامة. وفق “أخبار 24”.
كما تهدف الهيئة إلى تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح الحمولة الاستثنائية، وضمان تطبيق متطلبات الأمن والسلامة بالموانئ.