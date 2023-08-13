الهلال.. طريق النصر نحو البطولات

أنهى النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، عقدة في البطولات العربية لازمت نادي النصر مدة 32 عاماً، بعدما قاد الفريق للفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية، على حساب الهلال، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت.
وحفر رونالدو اسمه من ذهب في تاريخ نادي النصر، بعدما سجل ثنائية الأول في الدقيقة (74) ثم سجل الثاني في الدقيقة (98)، حسمت اللقب على حساب الهلال، بعدما تقدم “الزعيم” بهدف للبرازيلي ميشايل في الدقيقة (51).
ونال فريق النصر كأس البطولة -التي أقيمت خلال الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة بالمملكة- ومكافأة مالية قدرها 6 ملايين دولار، بينما حصل فريق الهلال على المركز الثاني ومكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار.
وكشف النصر عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، أن البطولة العربية كانت الـ17 من أصل 46، التي يفوز بها على حساب الهلال، قائلا: “الهلال طريق النصر المعتاد نحو البطولات، من بين بطولاتنا الـ46، 17 بطولة كانت من نفس البوابة”.
ونشر النصر قائمة البطولات التي فاز بها من بوابة الهلال، والتي كانت بدايتها في بطولة الدوري العام سنة 1968، حين حقق اللقب الرابع في تاريخه بالفوز على الزعيم بثنائية مقابل هدف.
وتنوعت بطولات النصر الأخرى بين كأس شهداء فلسطين ودوري المملكة والدوري الممتاز وكأس الملك وكأس دوري خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد والسوبر السعودي، قبل أن يختتمها بكأس الملك سلمان للأندية 2023.
قائمة بطولات النصر أمام الهلال
وفق “سبورت 24”.