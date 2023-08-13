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جديد المحليات > تحذيرات من سرقة البيانات عبر صوت “لوحة المفاتيح”
14/08/2023   12:06 ص

تحذيرات من سرقة البيانات عبر صوت “لوحة المفاتيح”

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24

حذّرت دراسة أجراها خبراء في أمن المعلومات بجامعة “دورهام” البريطانية من أنه يمكن سرقة البيانات الشخصية لمستخدمي أجهزة الحاسب المكتبي من خلال تحليل الصوت الصادر أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح.

وأوضحت الدراسة، وفقاً لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، أنه تم رصد ارتفاع في عدد هذا النوع من عمليات القرصنة تزامناً مع زيادة استخدام الميكروفون للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات التي توفرها منصات مثل “تيمز” و”زووم”.

وجاءت هذه النتائج بعد اختبارات عديدة لتحليل الصوت الصادر من لوحات مفاتيح أجهزة مختلفة، حيث وصلت الدقة في الأصوات المسجلة بالضغط على كل زر باللوحة إلى نسبة نقاء بلغت 95%.  وفق “أخبار 24”.

تحذيرات من سرقة البيانات عبر صوت “لوحة المفاتيح”

جديد المحليات
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