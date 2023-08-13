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رياضة > اتحاد الكرة يتفق مع المدرب الإيطالي مانشيني‬
14/08/2023   12:08 ص

اتحاد الكرة يتفق مع المدرب الإيطالي مانشيني‬

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وافق الإيطالي روبيرتو مانشيني على عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم لتدريب الأخضر السعودي في عقد يمتد لغاية 2027.

كانت مصادر “سبورت 24” علمت في وقت سابق أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفق مع المدرب الإيطالي ‫روبرتو مانشيني‬ ليتولى مهمة تدريب المنتخب السعودي، والمفاوضات تتجه للحسم ‏بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.

وقبل ساعات، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تقدم المدير الفني لمنتخب بلاده روبرتو مانشيني باستقالة من منصبه.

وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أنه سيعلن عن المدرب الجديد لمنتخب بلاده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم المدرب الإيطالي صاحب الـ 58 عاماً بتدريب المنتخب الوطني السعودي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

اتحاد الكرة يتفق مع المدرب الإيطالي مانشيني‬

رياضة
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