التعادل الإيجابي يحسم مواجهة التعاون والفتح

تعادل نادي الفتح مع ضيفه التعاون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.
وافتتح التسجيل للفتح فراس البريكان في الدقيقة 24، فيما تعادل للتعاون أندريه جوتو في الدقيقة 45 1 من عمر اللقاء.
وكان الأهلي، العائد لدوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، افتتح الدوري بانتصاره 3-1 على ضيفه الحزم الوافد الجديد بفضل ثلاثية روبرتو فيرمينو الجمعة الماضية.وفق “سبورت 24”.
ويحل الاتحاد حامل اللقب ضيفًا على الرائد غدًا الإثنين، كما يلعب أبها ضد الهلال في اليوم ذاته، وتختتم الجولة بمباراة الاتفاق بقيادة المدرب ستيفن جيرارد ضد النصر.