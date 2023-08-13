الرياض يستهل مشواره في روشن بالفوز على الوحدة

استهل فريق الرياض مشواره في دوري روشن، مساء اليوم الأحد، بتحقيق فوز ثمين على نظيره الوحدة بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الأولى للدوري.
وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الرياض موسونا في الدقيقة 17.
وبتلك النتيجة، حصد فريق الرياض على أول 3 نقاط له في دوري روشن ليحتل بها المركز الرابع بعد الأهلي والفيحاء والطائي.
وجاء تشكيل الرياض على النحو التالي:
“الين توسكا، عبدالإله الخيبري، موسونا، صلاح آل عباس، دينو هوقو، مارتن نيكولاس كامبانيا، علي الزقعان، حسين النويقي، أحمد عسيري، ديداير ابراهيم ندونق، بيراما توريه”. وفق “سبورت 24”.
ولعب الوحدة بتشكيل مكون من:
“عبدالقدوس عطية، عبدالله الحافظ، وليد باخشوين، عبدالإله بخاري، سعيد المولد، علاء حجي، فيصل فجر، عبدالعزيز نور، حسين العيسى، أنسيلمو دي مورايس، جابر عسيري”.