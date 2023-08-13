هل تسببت أزمة المهاجم في ضياع اللقب العربي من الهلال؟

استهل الهلال موسمه بخسارة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام النصر، ليحبط آمال جماهيره لا سيما أنه كان المرشح الأول للفوز باللقب بعد الفوزين الكبيرين على الاتحاد والشباب في الدورين ربع ونصف النهائي على الترتيب وبنتيجة واحدة 3-1.
واعتبرت جماهير الهلال أن فريقها فرط في فرصة الفوز وتحقيق اللقب، لا سيما أن النصر أكمل اللقاء منذ الدقيقة 71 بـ10 لاعبين، ورغم ذلك فإن هجوم الهلال لم يحدث أي جديد على مستوى الضغط وتكثيف الهجوم على مرمى النصر.
وظهر خلال المباراة افتقاد الهلال لوجود مهاجم هداف مميز، وذلك على الرغم من أن الفريق دخل المباراة النهائية وهو الهجوم الأقوى في البطولة، وذلك بفضل المهارات الخاصة للثنائي مالكوم وميشيل ديلغادو فضلًا عن التفوق لثنائي خط الوسط سيرجي سافيتش وروبين نيفيز، لكن كل ذلك لم يكن كافيًا.وفق “سبورت 24”.
وكان المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس قال في تصريحات قبل المباراة النهائية إن فريقه هو الأقوى هجومًا لكنه يلعب من دون مهاجم، علمًا بأن جيسوس لم يترك فرصة منذ بداية البطولة إلا وتحدث عن ضرورة التعاقد مع مهاجم عالمي.
وجاءت خسارة اللقب العربي لتدفع إدارة الهلال لحسم موقف المهاجم وسط أنباء عن اقتراب النادي من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي قد يمنح الهلال تفوقًا على مستوى الخط الهجومي، لكن هل سيغني دوره عن دور المهاجم الصريح، أم سيبرم الهلال صفقة هجومية جديدة؟