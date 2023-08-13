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رياضة > مصادر : “نيمار” يوافق على عرض “الهلال”
14/08/2023   12:12 ص

مصادر : “نيمار” يوافق على عرض “الهلال”

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كشفت مصادر مُطلعة عن موافقة لاعب باريس سان جيرمان، النجم البرازيلي نيمار، على عرض الهلال الأخير للانضمام إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية 2023.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″ إن صفقة نيمار اقتربت من الحسم بعدما تم الاتفاق على كافة الشروط بين الطرفين، وسيتم التوقيع بشكل رسمي بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق إلى إن الهلال بات قريبا من ضم نيمار، وأن البرازيلي سيصبح حال انتقاله ثاني أعلى اللاعبين أجرا في العالم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية.

مصادر : “نيمار” يوافق على عرض “الهلال”

رياضة
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