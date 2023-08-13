أول شبكة 5G بلا “كربون” في “البحر الأحمر”

في سبق تقني عالمي دشنت شركتا البحر الأحمر الدولية وزين السعودية أول شبكة جيل خامس 5G خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، ما يجسد رؤية المملكة للاستدامة.
وتم التدشين في منتجع “سيكس سينسز الكثبان الجنوبية” الصحراوي في وجهة “البحر الأحمر”، ليكون سبقاً نوعياً جديداً في الابتكار والتقنيات المتقدمة، ويقدم لأول مرة حلاًّ عملياً للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يمثل أحد أكثر التحديات التقنية تعقيداً عالمياً.
ويؤكد التدشين التوأمة والانسجام بين إستراتيجية “البحر الأحمر الدولية” للتنمية المستدامة، – والتي تضع الإنسان والطبيعة أولاً، وفق أرقى معايير حماية البيئة والتجدد، والابتكار التقني والبنية التحتية الرقمية الذكية، – وإستراتيجية “زين السعودية” لتعزيز استثماراتها النوعية في الابتكار والتزامها لتسخير التقنية في خدمة الاستدامة وتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية المستقبلية.
وطُورت ضمن المشروع حلول فريدة راعت الاستدامة المعتمدة لدى “البحر الأحمر الدولية”؛ التي ترتكز على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتوفير تغطية الشبكة دون استخدام الأبراج التقليدية، مع استمرار توفير الخدمة في المنطقة بأكملها.
وستقدم “زين السعودية” شبكة جيل خامس 5G ثورية تعمل بالطاقة النظيفة تزود عبر أكبر شبكة كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية وتعتمد على محطات الطاقة الشمسية بأكثر من 750 ألف لوح شمسي، وبأبراج صممت ونفذت لها، لتحقق 3 أهداف رئيسية: حماية البيئة، والحد من الانبعاثات والحد من التشوه البصري. وفق “أخبار 24”.
وصممت الأبراج للمشاركة مع مشغلي الاتصالات الآخرين، وتميزت بصغر حجمها وشكلها الخارجي إذ تشبه واجهات الصخور وتمتزج مع ألوان وتركيبة البيئة المحيطة، للحد من التشوه البصري والحفاظ على اتساق المنظومة البيئية للمشروع.
وعبر هذا الإنجاز الجديد، تتوحد جهود الجهتين لدعم توجه المملكة في مبادرة السعودية الخضراء لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشيًا مع رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول 2030 وصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060