شروط للتخلص من “نفايات” البناء والترميم

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددا من المتطلبات والاشتراطات للتخلص من نفايات البناء والهدم والترميم، وذلك في مشروع طرحته على منصة “استطلاع” للحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على طالب الترخيص للتخلص من النفايات في رخص البناء، التعهد بالتعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة ” المردم”، كما يجب على المكتب الهندسي المصمم حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة البناء وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي.
وحددت الوزارة عددا من المتطلبات على المكتب الهندسي المشرف، من بينها التحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة “المردم” وإضافة بيانات التعاقد في تقرير بدء الأعمال.
وألزمت الوزارة المكتب الهندسي المشرف بالتأكد من قيام مقاول البناء باستخدام “نموذج استلام نفايات البناء والهدم” لتحديد الكميات المستلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص، وتقديم وثيقة انتهاء استلام كميات نفايات البناء والهدم يفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج استلام نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في “تقرير نهاية الأعمال”. وفق “أخبار 24”.
وحول متطلبات التخلص من النفايات في رخص الهدم، ألزمت الوزارة صاحب الرخصة بأن يتعهد بالتعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص، والتحقق من قيام مقدم الخدمة باستخدام نموذج استلام نفايات البناء والهدم، لتحديد الكميات المستلمة، وفيما يخص رخص الترميم، يتعهد صاحب الرخصة بتوفير حاوية لنقل مخلفات البناء، والتعاقد مع ناقل مرخص.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم يهدف لضبط وتنظيم إدارة نفايات البناء والهدم وفق معايير موحدة، والحفاظ على الممتلكات العامة والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي البيضاء، والحد من التشوه البصري.