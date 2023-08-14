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جديد المحليات > الدولار يتعافى والنفط يتراجع قليلاً
14/08/2023   12:15 م

الدولار يتعافى والنفط يتراجع قليلاً

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تعافى الدولار، اليوم الإثنين، مسجلاً بعض المكاسب؛ وذلك تزامناً مع تسجيل أسعار النفط تراجعاً طفيفاً مع بداية التعاملات عقب تحقيق مكاسب على مدار سبعة أسابيع متتالية نتيجة تخفيض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.3 % إلى 86.52 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً أو 0.3 % إلى 82.95 دولار للبرميل.

وعزز مؤشر الدولار الأمريكي مكاسبه، بعدما أدت زيادة أكبر قليلاً في أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو إلى رفع عوائد سندات الخزانة رغم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة. وفق “أخبار 24”.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تؤدي تخفيضات إمدادات النفط إلى تقليص المخزونات الخاصة بها بقية هذا العام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

الدولار يتعافى والنفط يتراجع قليلاً

جديد المحليات
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