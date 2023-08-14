انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

فتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، باب التسجيل للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024”.
وقالت المؤسسة، إن التسجيل يستمر حتى الـ26 من سبتمبر القادم، مؤكدة اشتراط أن يكون للمتقدم مشروع علمي واحد ضمن 21 مجالًا ذي أولوية وطنية.
من جانبها، رأت الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، أن “أولمبياد إبداع” الذي يقام سنويا، يسهم في الارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع.
ويمر “أولمبياد إبداع” بـ6 مراحل تنظيمية، تتضمن تسجيل معلومات الطالب والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ثم مرحلة معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيًّا ومن ثم رفعه على موقع “موهبة”. وفق “أخبار 24”.
بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة التي تشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج “إبداع” على الموقع الإلكتروني، وبعدها تأتي المرحلة الرابعة التي تضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في 3 مدن، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية.
أما المرحلة الخامسة فخصصت لمعرض “إبداع” للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف ريجنرون”، ومن ثم المشاركة في معرض “آيسف ” بالولايات المتحدة الأمريكية.