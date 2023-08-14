أمطار وسيول بعدة مناطق وغبار بالرياض والشرقية

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
وأضاف المركز أن الحالة الممطرة يتوقع أن تمتد لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وتبوك والمدينة المنورة.
وبين أن التوقعات تشير كذلك لاستمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة على المدن فيتوقع أن تسجل مدينتا الدمام وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية، بينما تسجل الأحساء درجة حرارة بمقدار 47 مئوية، فيما ستكون الحرارة في مكة المكرمة 43 درجة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص مدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة وعرعر وسكاكا فيتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 40 درجة بجدة، و26 درجة في مدينة أبها.