132 مليون ريال لمزارعي القمح

أودعت الهيئة العامة للأمن الغذائي 132.3 مليون ريال في حسابات المزارعين البنكية للدفعة الثانية عشرة، وذلك لكمية 72.5 ألف طن، ولعدد (168) مزارعاً، تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم يبلغ نحو 1.2 مليار ريال، لكمية 732.7 ألف طن ولعدد 2.2 ألف مزارع.
يُشار إلى أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 970.7 ألف طن، لأكثر من 3 آلاف مزارع.
وفق “أخبار 24”.