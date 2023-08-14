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جديد المحليات > “الحفر العربية” تمدد عقودا مع أرامكو بـ3 مليارات
14/08/2023   12:13 م

“الحفر العربية” تمدد عقودا مع أرامكو بـ3 مليارات

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كشفت شركة الحفر العربية، عن تمديد عقود مع شركة “أرامكو” السعودية، كان من المقرر أن تنتهي خلال هذا العام، وذلك بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه تم التمديد لفترات تتراوح من 3 إلى 10 أعوام من تاريخ بدء عمليات الحفر، مشيرة إلى أنها ستستمر بتوفير عدة منصات حفرية وبحرية بكامل طاقمها ومعداتها المصاحبة للقيام بعمليات حفر الآبار في المملكة العربية السعودية.

وتوقعت “الحفر العربية” أن ينعكس الأثر المالي لهذا التمديد في الربع الثالث من السنة المالية 2023م، لافتة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة. وفق “أخبار 24”.

“الحفر العربية” تمدد عقودا مع أرامكو بـ3 مليارات

جديد المحليات
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