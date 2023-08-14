إزالة تعديات على 1.2 مليون م² بالقصيم

أزالت إمارة منطقة القصيم ممثلة باللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها نحو 1.2 مليون متر مربع خلال شهرين.
وقالت إمارة القصيم إن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية جاء بناءً على توجيهات من أمير منطقة القصيم، بعدم التهاون مع المتعدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية.
وأشارت إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولةاللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق العقوبات بحق المتعدين، داعيةً الجميع إلى ضرورة التعاون مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة. وفق “أخبار 24”.