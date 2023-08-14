سجن مواطن ومواطنة 17 عاماً لترويجهما المخدرات

كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن صدور حكم بالسجن 17 سنة لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج.
وأكد المصدر المسؤول أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المذكورين بإعداد إحدى الاستراحات لترويج المخدرات والتي تبين بعد تفتيشها العثور على قرابة 100 حبة من المؤثرات العقلية وكمية من الحشيش المخدر وأدوات توزيعها ووزنها.
وأبان أنه بإيقافهما وإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما وسجن المواطن مدة 12 سنة، والمواطنة مدة 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.