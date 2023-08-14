تنظيمات لـ”الطيف الترددي” في الخدمات الجوية

أعدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية، وحددت الجهات التي ستطبق عليها.
وأوضحت الهيئة أن التنظيمات المطروحة حاليا للاستطلاع على منصة “استطلاع” تحدد النطاقات الترددية وتنظم استخداماتها في الخدمات الراديوية الجوية لمحطات الطائرات والمحطات الأرضية الجوية لأغراض الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع، والاستغاثة بالمملكة.
وأكدت الهيئة أن هذه التنظيمات ستطبق على الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمواطنين والمقيمين في المملكة، ممن لديهم كيان قانوني مسجل في المملكة، وممن لديهم موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني لتسجيل الطائرة في سجل الطائرات في المملكة، والذين تستوفي معداتهم المحمولة متطلبات موافقة الهيئة العامة للطيران المدني أو الممثل المعتمد لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ومشغلي المطارات في المملكة ومشغل الطائرات (شركات الطيران) ومشغلي مواقع هبوط طائرات الهليكوبتر أو كيان شخصي أو اعتباري يمتلك طائرات للاستخدام الخاص، أو الممثلين المفوضين من جهة حكومية الذين يكونون مسؤولين عن العمليات الجوية في المواقع المملوكة للحكومة.
وأضافت الهيئة أن مدة الترخيص الممنوح لاستخدام الترددات للخدمات الراديوية الجوية تتراوح من سنة واحدة إلى 5 سنوات كحد أقصى على أن يتم التجديد التلقائي لترخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الجوية عند انتهائه.
وذكرت أن التنظيمات توضح أنواع تراخيص الخدمات الراديوية الجوية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، وما شملته من شروط وأحكام فنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية الجوية، والمواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية الجوية. وفق “أخبار 24”.
وأكّدت الهيئة أن هذه التنظيمات تأتي انطلاقًا من دورها في تنظيم الخدمات الراديوية الجوية ورفع مستوى كفاءة استخدام النطاقات في المملكة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية الجوية في المملكة.
ودعت هيئة الاتصالات جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل وخارج المملكة من مختلف القطاعات، إلى تقديم المرئيات والملاحظات والاقتراحات على ما ورد في الوثيقة، مدعومة بالتفاصيل المطلوبة والمبررات والدراسات التحليلية والدراسات المقارنة المعيارية عبر الرابط المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل.