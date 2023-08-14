“الصحة”: استحداث لجنة لنقص الأدوية

كشفت وزارة الصحة عن استحداث لجنة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وغرفة عمليات للأدوية التنفسية.
وأشارت الوزارة إلى تلقيها نحو 14 ألف شكوى تتعلق بنقص الأدوية خلال النصف الأول من العام 2023م.
وأكدت أنها اتخذت عدة قرارات لمعالجة نقص الأدوية، تمثلت بتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعية المتعلقة بنقص الأدوية بأقل من 1500 بلاغ، والمتابعة المستمرة من قبل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أن لجنة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يرأسها رئيس هيئة الغذاء والدواء، مؤكدة أن غرفة عمليات الأدوية التنفسية تتابع توفر الأدوية بالصيدليات المجتمعية، ومشيرة إلى استحداث لجنة إشرافية على خدمة “وصفتي” لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه الخدمة، وتحديد فرص تحسينها.