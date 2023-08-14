القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بتبوك

نفذت وزارة الداخلية، (الاثنين)، حُكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بالسكين في منطقة تبوك.
وأوضحت الوزارة أن المواطن حمود بن مشحي بن مرزوق الحويطي، أقدم على قتل محمد بن شويمي بن مدله المطيري، بتسديد عدة طعنات أدت إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما.
وأكدت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة.
وأشارت إلى أنه صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في تبوك. وفق “أخبار 24”.
وشددت على حرص حكومة المملكة باستتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، محذرة كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.