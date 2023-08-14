“المدني” يحذر: أمطار رعدية من الثلاثاء للسبت

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من (الثلاثاء) حتى (السبت) المقبل.
وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عـن أمـاكــن تجمُّـع السـيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الدفاع الأمني أنه من المتوقع تأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.
وأشار إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران وحائل. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، بما يشمل حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، الخرج، الحريق، القويعية، الرين، فيما ستتأثر منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا في الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية، وأيضا المنطقة الشرقية.