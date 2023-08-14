تكليف معلمي “الإسلامية والعربية” بتدريس “البدنية والفنية”

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تكليف معلمي التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والوطنية، لتدريس تخصصي التربية البدنية التربية الفنية في بعض مدارس المنطقة.
وأشار مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، خالد عبدالعزيز العمران إلى اعتماد وزير التعليم لدليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، الذي دعا من لديه الرغبة والقدرة من معلمي التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والوطنية على تدريس تخصصي التربية البدنية والتربية الفنية، إلى تسجيل بياناتهم قبل تاريخ 1- 2- 1445هـ.
ووضعت الوزارة عددا من الشروط والعناصر لترشيح غير المختصين لتدريس مادة التربية البدنية، شملت أن يكون المرشح لائقا بدنيا وصحيا ويجتاز عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، ويحضر برنامجا تدريبيا، والحصول على تقدير جيد جدا كحد أدنى بالتقويم النهائي للبرنامج، على أن تكون الأفضلية لمن لديه مشاركات رياضية مع وزارة الرياضة كلاعب أو مدرب أو حكم.
كما تضمنت الشروط الالتزام بالزي الرياضي خلال تدريس المادة وتنفيذ الأنشطة المصاحبة، ومتابعة عمل المرشحين، ويجدد للمرشحين سنويا بحسب الحاجة والمصلحة العامة، ويلغى ترشيح إسناد مادة التربية البدنية لغير المختصين لمن حصل على أداء وظيفي متدن نهاية العام الدراسي، ويوجه المرشح للتدريس إلى أي مرحلة دراسية بحسب الحاجة والمصلحة العامة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص ترشيح غير المختصين لتدريس مادة التربية الفنية، اشترطت الوزارة أن يكون المرشح لديه معلومات عن منهج التربية الفنية (رسم – أشغال – خط)، ويحضر برنامجا تدريبيا يحصل فيه على تقدير جيد جدا كحد أدنى بالتقويم النهائي، والالتزام بتدريس المنهج والمشاركات الفنية الداخلية والخارجية من مسابقات ومعارض.
كما ذكرت الوزارة أن المرشحين يجدد لهم سنويا بحسب الحاجة والمصلحة العامة، ويلغى ترشيح إسناد مادة التربية الفنية لغير المختصين لمن حصل على أداء وظيفي متدن نهاية العام الدراسي، ويوجه المرشح للتدريس إلى أي مرحلة دراسية بحسب الحاجة والمصلحة العامة.