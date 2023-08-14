“سابك” تحصل على شهادة “إتمام الامتثال”

أكدت الهيئة العامة للمنافسة حصول الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” على شهادة إتمام برنامج الامتثال، وذلك بناءً على التزامها بمتطلبات البرنامج الإرشادي الذي تُقدمه الهيئة.
وتأتي هذه الشهادة في إطار حرص الهيئة على دعم امتثال المنشآت لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية عبر التحقق من عدة معايير وضوابط تعزز من دور الهيئة الاستباقي في تجنب وقوع المنشآت بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وفي هذا السياق، تحث الهيئة المنشآت الأخرى على الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال التقدم لطلب الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني واستكمال المتطلبات الأساسية الواردة في الخدمة. وفق “أخبار 24”.