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جديد المحليات > مصنعان للألمنيوم في رأس الخير بـ “1.6 مليار”
14/08/2023   8:27 م

مصنعان للألمنيوم في رأس الخير بـ “1.6 مليار”

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أكدت الهيئة الملكية لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، أنها وقعت مذكرات تفاهم مع الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، وشركة تقنية الألمنيوم الحديثة للصناعة، بقيمة إجمالية بلغت 1.674 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة أن هذه المذكرات تعمل على إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج لفائف الألمنيوم وإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأمنيوم نيترات، وذلك بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومن المتوقع أن يوفر هذان المصنعان أكثر من 488 فرصة عمل مباشرة.

يُذكر أن هذه المشاريع ستدعم استراتيجية الهيئة الملكية الرامية إلى التوسع في مجال الصناعات التعدينية المتخصصة وتعزيز مبدأ التكامل الصناعي. وفق “أخبار 24”.

مصنعان للألمنيوم في رأس الخير بـ “1.6 مليار”

جديد المحليات
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