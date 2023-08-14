100 علامة تجارية بمعرض تايلندي بالرياض

تنظّم السفارة التايلندية والهيئة العامة للتجارة في مدينة الرياض، في 27 أغسطس الجاري، المعرض التايلندي الأول من نوعه بالمملكة، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تايلندية رائدة بمختلف القطاعات.
ويهدف المعرض، الذي يستمر أربعة أيام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة وتايلند، وذلك بتسليط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية المتينة بين البلدين، وتوفير منصة فريدة لرواد الأعمال والمهنيين الطموحين والشركات التي تبحث عن فرص عمل مربحة.
ويتيح المعرض، بالإضافة إلى الجانب التجاري، فرصة للزائرين المهتمين بالسياحة وتبادل الثقافات، لاستكشاف التراث الثقافي الغني لتايلند ومعالمها السياحية، كما يشمل المعرض ورشًا تدريبية تفاعلية تهدف إلى تزويد الحضور بالمعرفة والخبرات القيّمة في مجموعة متنوعة من المجالات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.