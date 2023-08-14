خدمة “FIM” تربط “جدة الإسلامي” بـ 17 ميناءً عالميًا

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” (الإثنين) عن إضافة شركة “HMM” أكبر مشغل للخطوط الملاحية المنتظمة في كوريا الجنوبية خدمة الشحن الملاحية الجديدة “FIM”، والتي تربط ميناء جدة الإسلامي، بـ 17 ميناءً عالميًا.
وأوضحت الهيئة أن خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعيًا بداية من الأسبوع الأول في سبتمبر 2023م بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف حاوية قياسية، وبعدد 12 سفينة.
وأفادت بأن الخدمة الجديدة تربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: (بوسان وكوانج يانج بكوريا الجنوبية، ويانغشان ونينغبو تشوشان وشيكو وخليج دا تشان في الصين، وبورت كلانج الماليزي وسنغافورة، وكاتوبالي ونافا شيفا وموندرا بالهند، وكراتشي الباكستاني، ودمياط في مصر، وبيريوس باليونان، وجنوة الإيطالي، وفالنسيا وبرشلونة في إسبانيا). وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تعزز من قدرة ميناء جدة الإسلامي على جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال تقديم أفضل الخدمات لها وفقاً لأعلى معايير الجودة النوعية، وسرعة الأداء، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.