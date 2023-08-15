النصر يستهل رحلة “روشن” بخسارة

استهل فريق النصر رحلته في دوري روشن السعودي، بالخسارة بهدفين مقابل هدف أمام الاتفاق في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وسجل هدفي الاتفاق كل من روبن كوايسون وموسى ديمبلي في الدقيقتين 47 و53، فيما سجل هدف النصر الوحيد ساديو ماني في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.
ودخل النصر في أجواء المباراة سريعًا وأخذ زمام المبادرة الهجومية، والتي أسفرت عن هدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني الذي سدد من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية جيدة من علي الحسن.
وفي الدقيقة 8، عاد ماني مرة أخرى ليشكل خطورة على مرمى الاتفاق بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الاتفاق. وفي الدقيقة 13، أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه عبدالمجيد الصليهم إثر تدخل عنيف على أحمد الغامدي.
وحاول لاعبو الاتفاق السيطرة على منطقة منتصف الملعب بعد ربع ساعة أول سيطر فيها النصر إلا أن محاولات الاتفاق لم ترتقِ إلى مرحلة الخطورة.
وفي الدقيقة 27، أرسل عبدالعزيز العليوة عرضية لكن أبعدها الحارس باولو فيكتور لكن ماني اشترك معه وسقط على الأرض وتوقف اللعب لعلاجه قبل أن ينهض مرة أخرى ويستكمل اللقاء.
وفي الدقيقة 37، حاول عبد الرحمن غريب الاختراق من منتصف الملعب لكن علي هزازي نجح في إبعاد الكرة قبل تسديد غريب للكرة. واستحوذ الاتفاق على الكرة مع نهاية الشوط إلا أنه كان استحواذًا سلبيًا لم ينتج عنه أي هجمات خطيرة، في المقابل كان لاعبو النصر يحكمون دفاعاتهم ويعتمدون على الهجمات المرتدة عن طريق غريب وماني.
وبدأ الاتفاق الشوط الثاني بشكل مغاير تمامًا عما حدث في شوط المباراة الأول، وهاجم لاعبو الاتفاق من اللحظات الأولى من أجل إدراك هدف التعادل. وفي الدقيقة 47، أسفر الضغط الهجومي للاتفاق عن الهدف الأول للفريق، بعدما أرسل هندرسون كرة ركنية، ليحاول نواف العقيدي الإمساك بها لكنها تسقط من يديه لكن روبين كوايسون يسبقه ويسجل الكرة في المرمى.
ولم ينتظر الاتفاق طويلاً حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق موسى ديمبلي بعد عرضية جيدة أرسلها فيتينيو، ومرت من أمام نواف العقيدي، ليتابعها ديمبلي في المرمى.
وفي الدقيقة 57، كاد الاتفاق يضيف الهدف الثالث بعد عرضية من سنوسي وإبعاد خاطئ من العقيدي لتصل إلى فيتينيو الذي سدد لكن خارج المرمى. وفي الدقيقة 76، لاحت فرصة خطيرة للنصر للتسجيل بعد رأسية رائعة من عبدالفتاح آدم لتصطدم بالقائم الأيمن وارتدت ليسدد أيمن سالم لكنها تصطدم بلاعب الاتفاق وتخرج إلى كرة ركنية. وفق “سبورت 24”.
وفي الدقيقة 78، أرسل ماني كرة عرضية أبعدها الدفاع وسط مطالب من لاعبي النصر بركلة جزاء بداعي أن الكرة لمست يد لاعب الاتفاق فيصل الغامدي. وسيطر لاعبو النصر على الكرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني من أجل إدراك هدف التعادل وسط تماسك دفاعي من قبل فريق الاتفاق. وفي الدقيقة 89، تم إلغاء هدف للنصر سجله ماني بعدما سدد الكرة على يمين حارس الاتفاق لكن اللاعب السنغالي كان في موقف تسلل.