“الغذاء” تُفند الادعاءات حول “الثوم الصيني”

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الثوم الصيني المعروض في أسواق المملكة مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ولا صحة لتلوثه بالمواد الضارة والسامة.
جاء ذلك رداً على الادعاءات المتداولة عن أن الثوم الصيني يروى بماء المجاري ويُغسل قبل بيعه بمادة الكلور، وهي مادة سامة وضارة جداً بصحة الإنسان.
ويأتي توضيح الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن رسالتها التوعوية للمجتمع، والتي تهدف من خلالها إلى تفنيد الادعاءات المضللة حول الاغذية والأدوية. وفق “أخبار 24”.
وقدمت الهيئة في وقت سابق خدمة تسجيل الأغذية المستوردة إلكترونياً بشكل مجاني للمستوردين، سعياً منها لضمان سلامة الغذاء المستورد وجودته منذ مرحلة الإنتاج حتى وصوله للمستهلك.