30 طالبة بـ”الفضاء السعودي”

استضافت وكالة الفضاء السعودية، 30 طالبة من برنامج “موهبة” الإثرائي البحثي الصيفي المقام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في إطار التزام الوكالة برفع الوعي والمعرفة حول الفضاء وأهميته، وتحفيز الشباب على تحقيق طموحاتهم في قطاع الفضاء وتقنياته.
وتضمنت الزيارة جولة في الوكالة والاطلاع على برامجها ومبادرتها الحالية والمستقبلية في تطوير قطاع الفضاء في المملكة، كما عُقد عدد من اللقاءات مع القيادات والمختصين في الوكالة.
والتقى رواد الفضاء السعوديين، “ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي”، مع طالبات برنامج “موهبة” في لقاء تفاعلي حول أهداف الوكالة وأثر الفضاء على الحياة اليومية، مؤكدين على أهمية البحث العلمي وتقنيات الفضاء في تطور البشرية، وفرص المستقبل المتاحة في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الزيارة ضمن جهود وكالة الفضاء السعودية من خلال الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لتطوير البرامج التدريبية المهنية والعلمية، وتنمية المهارات للمهتمين في مجال الفضاء وتقنياته، بما يُسهم في إمدادهم بالمهارات في مختلف التخصّصات العلمية.
ويهدف البرنامج إلى إثراء معارف وخبرات الطلبة الموهوبين العلمية والعملية، وينمي مهاراتهم الشخصية والاجتماعية في بيئة بحثية محفزة على الإبداع والابتكار، وذلك على أيدي نخبة من المدربين المختصين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.