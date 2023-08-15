رسمياً.. الشباب يعلن التعاقد مع ديالو

أعلن نادي الشباب مساء الإثنين، التعاقد رسميا، مع المهاجم حبيب ديالو، لمدة ثلاث مواسم، قادما من ستراسبورج الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.
ونشر الشباب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) المعروفة سابقا باسم (تويتر)، مقطع فيديو للاعب بقميص الفريق، وأرفقه بعبارة “هذا صدق ما هو جرافيكس”.
وكان النادي السعودي قد أعلن بالأمس وصول اللاعب السنغالي إلى العاصمة الرياض للخضوع للفحوصات الطبية بعد اتفاق الناديين على انتقاله للشباب.
وانضم اللاعب السنغالي (28 عاما) إلى ستراسبورج في 2020 قادما من ماينتس الألماني. وخاض ديالو 103 مباريات مع الفريق الفرنسي وسجل 41 هدفا ولعب ست تمريرات حاسمة. وفق “سبورت 24”.
وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي 2023/2022 مع فريقه في 38 مباراة؛ حيث سجل 20 هدفاً وصنع هدفًا خلال 3000 دقيقة لعب.
ويستهل الشباب، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، مشواره بالدوري هذا الموسم 2023-2024 بمواجهة الأخدود مساء الإثنين.